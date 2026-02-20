阪急百貨店梅田本店を訪れた訪日客＝19日、大阪市北区日中関係の悪化が関西経済の重荷となっている。中国政府による訪日自粛の呼びかけで、関西空港の旅客は大幅に減少。百貨店の免税売り上げが落ち込み、春節（旧正月）の書き入れ時にも響いている。経済界は大阪・関西万博後の成長の柱として広域観光に期待を寄せるが、中国人客の減少が長期化すれば足かせになりかねない。阪急阪神百貨店の中国人客の免税売上高は、2025年12