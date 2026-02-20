日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した１月の全国コンビニエンスストアの売上高（既存店ベース）は、前年同月比１・１％増の９２７４億円だった。１１か月連続のプラスで、１月として過去最高となった。スポーツ選手とのコラボ商品や有名店が監修した商品が好調で、客単価を押し上げた。客１人当たりの購入額は１・９％増の７６４・４円と、１３か月連続で前年を上回った。来店客数は０・８％減の１２億１３３１万人