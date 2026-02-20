国会ではきょう、高市総理が衆参両院で施政方針演説に臨んでいます。経済については「成長のスイッチを押しまくる」。“高市節”を展開しました。総理就任後、初めての施政方針演説に臨んだ高市総理。演壇に向かう際には、衆議院選挙を経て4分の3の議席を占める与党から大きな拍手がわき起こりました。高市総理「政権公約および日本維新の会との間で正式に交わした連立政権合意書の内容を一つ一つ実現していく。その重い責任を必ず