20日午後、三重・鳥羽市沖で貨物船と遊漁船が衝突する事故がありました。遊漁船に乗っていた少なくとも2人が心肺停止、現在1人が行方不明となっています。鳥羽海上保安本部によりますと20日午後1時前、鳥羽市国崎町沖で貨物船「新生丸」の船長から「5分ほど前に漁船かなにかと衝突した」と通報がありました。この事故で13人が乗っていた遊漁船「功成丸」が2つに割れ、全員が海へ投げ出されました。その後、海保などが12人を救助し