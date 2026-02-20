犬にとってストレスな飼い主の行動 1.気分や都合によって態度が変わること 犬にとってストレスな飼い主の行動は、気分や都合によって態度が変わることです。 気分が悪いからといって、おもちゃをピーピー鳴らして遊んでいる愛犬を「うるさい！」と叱ったり、都合が悪いからといって、遊んでほしくて甘えてくる愛犬を“無視”したりすることが挙げられます。 そして、犬は飼い主の気持ちを読み取ったり、その場の