「LAMY safari KURUTOGA inside」三菱鉛筆は、ドイツ ハイデルベルクに本社を置くC.Josef Lamy GmbH（以下、Lamy社）が取り扱うLAMYブランドの商品ラインアップにおいて最も人気のある「LAMY safari（ラミー サファリ）」シリーズに、“芯が回ってトガりつづける”シャープ「クルトガ」の機能を搭載した新規設計モデル「LAMY safari KURUTOGA inside（ラミー サファリ クルトガ インサイド）」（芯径：0.5mm／軸色：全4色）を3月13