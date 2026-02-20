UCC上島珈琲（以下、UCC）は、2月22日の「猫の日」にちなんで、UCC公式オンラインストア限定の猫好きのための「猫づくしコーヒーセット」3種類を発売する。あわせて犬好きの人にも楽しめる「犬づくしコーヒーセット」2種類をラインアップし、計5種類のセットを2月19日10時から販売を開始する。「猫づくしコーヒーセット」「犬づくしコーヒーセット」は、COFFEE STYLE UCCが販売する、UCC独自技術「フレッシュキューブ」で1杯分ずつ