高市首相の台湾をめぐる発言をきっかけに中国との政治的緊張が高まっている。アメリカの大学院で東アジア安全保障を研究する佐々木れなさんは「ワシントンでは中国が2027年に台湾へ侵攻すると言われている。そのリスクを判断するには、中国の次の狙いを知らなければならない」という――。※本稿は、佐々木れな『自滅する米中』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PeterHermesFurian※写真はイメージです -