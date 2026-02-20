【モデルプレス＝2026/02/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月19日、自身のInstagramを更新。簡単作り置きおかずを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「神レシピ」と話題のほうれん草の胡麻和え◆渡辺美奈代、簡単作り置きおかず渡辺は「Minayoごはん」とつづり、ほうれん草の胡麻和えの作り方を動画で紹介。ほうれん草を食べやすい大きさにカットし、袋に入れて電子レンジで加熱する手軽な工程を