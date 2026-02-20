【モデルプレス＝2026/02/20】モデルの蛯原友里が、2月20日までに自身のInstagramを更新。夫でHIP HOPグループ・RIP SLYMEのILMARIとの2ショットを公開した。【写真】46歳カリスマモデル「おしゃれすぎる」オーラ漂う夫婦ショット公開◆蛯原友里、夫・ILMARIとの2ショット披露2月18日に東京高速道路で開催されたラグジュアリーブランド「エルメス」の2026年秋冬メンズコレクションショー「BRIDGE OF LIGHT」に出席したことを報告し