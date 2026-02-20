物流危機が続く中、ネスレ日本は2月9日、自動運転トラックによる長距離幹線輸送の実証の往路として、神奈川県横浜市の倉庫から関西方面へ向けた運行を実施した。同社にとって自動運転トラックによる幹線輸送の実証は2回目であり、将来的な商用運行を見据えたものとなる。 この日は、海外から横浜港に到着した「ネスカフェ ドルチェ グスト」用のカプセルを関西方面へ輸送した。【写真】この記事の写真をもっと見る物流業界ではドラ