ソフトバンク・海野隆司捕手が紅白戦で大野から左越え２ランを放った。「真っすぐを一発で引っ張れたので良かったです。今年は打てるようにと取り組んでいるので」と、正捕手は今キャンプで課題の打力アップに励んでおり、実戦で成果を出した。昨季は自身最多の１０５試合に出場したが、打率２割２分、０本塁打、２１打点だった。正捕手の貧打はチームの弱点のひとつとなっており、今キャンプでは正三塁手の栗原が５年ぶりに捕