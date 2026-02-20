水島警察署 水島警察署は2月19日、倉敷市の路上で10代の女性にわいせつな行為をしたとして、千葉県東金市の建築作業員の男（23）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。 警察によりますと男は、2025年3月26日午後10時25分ごろ、倉敷市の路上で通行中の10代の女性に声を掛けた後、いきなり正面から抱き付く暴行を加え、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性の親族から通報を受けた警察は、女