岡山市／大森雅夫 市長 「2年間限定の食料品消費税ゼロ」に向けて高市総理大臣が議論を進める考えを示しています。これを受けて岡山市は20日、税収への影響として歳入が約32億円減少するとの見通しを明らかにしました。 2月定例岡山市議会の代表質問で自民党岡山市議会の吉本賢二市議の質問に対し、大森雅夫市長らが答えたものです。 （岡山市／大森雅夫 市長）「地方財政への影響も考えていただき、合わせて財源の