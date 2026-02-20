東京六大学リーグ・早大の小宮山悟監督（６０）が２０日、今月下旬から行う米国遠征へ向けての意気込みを示した。西東京市内の同大学グラウンドで取材に応じ、「国内の対戦、大学生同士の試合とは違うので、一にも二にもなかなか経験できないことを経験するということがメインになる。恥ずかしくない試合をしたい」と力を込めた。現地ではソフトバンクから１位指名された、佐々木麟太郎内野手（２０）が所属するスタンフォード