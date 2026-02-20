19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、逮捕された男は、最初に高齢の男性の腹部を刃物で刺したあと、女性と男性警備員を切りつけたことが、捜査関係者への取材で分かりました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察の調べに対し「私がしたことに間違いありません」と話し、容疑を認めていて、ほかの2人を刺したり切りつけた