【書評】『歴史小説のウソ』／佐藤賢一・著／ちくまプリマー新書／990円【評者】澤田瞳子（小説家）初めに告白すると、私は本書の刊行を親しい歴史研究者から教えられて知った。その関心の持たれ方こそ、この書籍の主たるテーマである歴史小説と歴史学の関係性がすでに象徴されていると言っても過言ではない。同じ歴史を扱いつつも手法が異なるこの二つはしばしば、対立する存在と受け止められてきた。正直に言えば、互いを嫌