2024年1月の制度開始から丸2年が経過し、いよいよ3年目の運用フェーズに突入した新NISA。家計診断・相談サービス『オカネコ』を運営する株式会社400F（東京都中央区）が実施した「オカネコ 新NISA3年目の利用実態調査」によると、新NISAを利用している人の約9割に「利益」が出ていることが明らかとなりました。【調査結果を見る】新NISA開始から現在までの運用成績は？調査は、全国の30〜60代以上の同サービスユーザー382人を対象