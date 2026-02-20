先進的なデザインのトレールモデルヤマハ・ブラジルは、コネクティビティ機能を搭載した新しいモデル「LANDER CONNECTED（ランダー・コネクテッド）」を発表しました。この車両は、ロングツーリングからオフロード走行まで、多様なシチュエーションで活躍するトレールモデルです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新オフロードモデル「LANDER CONNECTED」です！ 画像で見る（22枚）搭載される排気量250ccの単気筒エンジ