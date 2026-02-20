FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月20日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「究極！大決算セール」を開始した。2月27日15時まで。FRONTIERが決算セール開催決算価格で、コストパフォーマンスにすぐれた全18機種の特価PCを用意した。今回のラインナップは、『バイオハザードレクイエム』や『紅の砂漠』など、最新ゲームがもらえるキャンペーンの対象モデルが豊富という。・