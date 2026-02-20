旧日本海軍の艦艇「燕」の調査概要を発表する水中探検家の伊左治佳孝さん（右）＝20日午前、沖縄県庁太平洋戦争中の1945年3月、沖縄県の宮古島沖で米軍に撃沈された旧日本海軍の艦艇「燕」の潜水調査が、3月1日から始まる。遺族の調査依頼を受けた大阪市の水中探検家伊左治佳孝さん（37）が20日、沖縄県庁で記者会見し調査概要を発表した。「遺族は高齢となり、時間の猶予はない。何かしらの痕跡を見つけ、喜んでもらえれば」と