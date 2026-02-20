きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗ったとみられる釣り船が衝突し、これまでに2人が心肺停止、1人が行方不明となっています。鳥羽海上保安部などによりますと、きょう午後1時ごろ、鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報がありました。貨物船が衝突したのは釣り客ら13人が乗ったとみられる釣り船で、衝突の衝撃で釣り船は2つに割れて沈没。13人全員が海に投げ出されました。これまでに