交通取り締まり不正問題で謝罪する神奈川県警の今村剛本部長＝県警本部神奈川県警第２交通機動隊（２交機）が不適正な違反取り締まりをしていた問題で、県警は２０日、交通反則切符に虚偽の内容を記載したなどとして、４０代の男性巡査部長ら７人を虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検した。この巡査部長を懲戒免職とするなど関係者の処分も公表。対象者は、前本部長や退職者を含めて２４人という異例の規模となった。