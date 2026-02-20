俳優の木村拓哉が１９日放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。失敗の乗り越え方などを語った。番組では、木村と同年代のタレント・アンミカが木村を深堀りすべく事前インタビューを実施。アンミカから「失敗っていう感覚ってどう？」と聞かれると「ゴロゴロありますよ。やっちゃったっていう恥ずかしさもあるし、できないってことに対する『クソッ』ていう気持ち」とせきららに吐露。しかし「（失敗は）絶対に自