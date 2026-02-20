ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）が１９日（日本時間２０）、４０歳まで現役を続けたい意向を明かした。ドジャースのキャンプを取材しているドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・記者が自身のＸに「フレディ・フリーマンはドジャースでキャリアを終えたいと言っています。フレディはあと２年の契約があり、あと４年間プレーしたいと言っています」と投稿した。この望みをかねえるためには