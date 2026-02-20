デル・テクノロジーズは2月20日、東京駅構内のイベントスペースで「デル・テクノロジーズ 体験イベント 〜この春、才能サクサク咲かせよう〜」を開始しました。実施に先駆けて関係者向けの内覧が行われたので、マイナビニュースも見てきました。東京・八重洲でデル新製品イベント開催中、SNS投稿でポータブルモニターが当たる4月から始まる新生活需要を見込んでPCメーカー各社では販促を強化しており、デルでも多くの人通りがある