元スピードスケート選手で2018年平昌五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が2026年2月18日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の取材で訪れている現地でのオフショットを披露した。「ウィンクって難しいらしい」高木さんは、「Nana's daily life」とし、ウィンクする様子や、アルペンスキーの体験ゲームに挑む様子を撮影した動画を投稿。「ウィンクって難しいらしい」とつづっていた。インスタグラムに投稿され