瀬戸内市役所 瀬戸内市は、2月17日、過去最大の総額約263億1600万円(前年度比5.3%増)の一般会計補正予算案を市議会に提出しました。 子育て・教育関連では、中学生の多様な学びを支援するため、学習塾や習い事に使える電子チケットの給付(生徒1人当たり年3万6000円分)を2027年度に開始する予定で、準備や仕組み構築のため430万円を2026年度の予算案に計上しています。 また、子育て世帯を支援するため、子ども(2026年4月