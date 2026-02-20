大井競馬所属の藤田凌騎手（２６）＝中道啓二厩舎＝は２月２０日、大井競馬７Ｒでタールベルクに騎乗して１着。２０１７年４月の初騎乗以来、４６９６戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。藤田凌騎手「今年は大事にしたい年。ひとつひとつしっかりこなしていけば、数字はついてくると思います」