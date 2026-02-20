昨年３月末でフジテレビを退社しフリーとなった永島優美アナウンサーが２０日、都内で自身のフルーツキュレーションブランド「ＯＲＶＩＬＬＡ（オルヴィア）」の初となるポップアップを出店した。早朝に「めざましテレビ」を担当していた新卒１年目から、フルーツを食生活に取り入れたことで「風邪を一度もひかずに走りきれた」。すっかり魅力にとりつかれ、在職中に「オーガニックフルーツソムリエ」など数々の資格を取得。今