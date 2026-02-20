ミラノ・コルティナ五輪の銅メダルを獲得した女子ハーフパイプ（ＨＰ）の小野光希（バートン）が２０日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」に生出演し、勝負飯として出発時の機内で「かつサンド」を食べていたことを明かした。小野が食べたという「とんかつ まい泉」の「ヒレかつサンド」を製造販売する「井筒まい泉」がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、小野への祝福メッセージを寄せた。小野は番組内でデー