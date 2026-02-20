宮崎キャンプに参加中の大津亮介投手が紅白戦の紅組の先発で１回を無失点に抑えた。２死一塁から山川の左飛でイニング終了となるはずだったが、球数が少なかったため、追加の投球。５番・笹川も初球で遊飛に抑え、６番・高橋まで投げて、中前打を許したところで降板した。昨季は６勝２敗、防御率１・９２の４年目右腕は開幕先発ローテの有力候補。「絶対に負けられないので。足の不安はもうない」と前を向いた。今キャンプは左