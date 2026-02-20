ドル円は堅調地合いを維持し、午後には昨日高値を更新＝東京為替概況 ドル円は前日の海外市場で一時155.34円を付けた。その後154.50円台まで下げた後、155.20円台を付けるなど、上下の動きを経て、155.00円前後で東京朝のスタートとなった。 午前中は不安定な振幅もややしっかりした動きとなった。154.90円前後が底堅く、午前中に155.30円台を付ける動き。昨日の高値手前でいったん売りが出たが、押し目は限定的な