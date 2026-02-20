【これからの見通し】週末調整を想定も、今週のドル高・円安の流れは継続するかきょうは米ＧＤＰとＰＣＥ 今週はドル高と円安の流れが主導権を握っている。その動きが顕著なのがドル円相場で、週明けの152円台から本日は155円台での取引へと水準を上げてきている。ユーロドルは1.18台後半から1.17台半ばへと軟調に推移してきている。ユーロ円はジグザグな値動きのなかで一時の181円台割れから183円台に乗せる場