日本時間１６時００分に英小売売上高（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（1月）16:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回2.5%（前年比) 予想N/A前回0.3%（除自動車燃料・前月比) 予想N/A前回3.1%（除自動車燃料・前年比)