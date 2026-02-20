ドル円１５５．２０近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.20近辺、ユーロドルは1.1750近辺での推移。いずれも前日終値比でドル高に振れている。ドル円レンジは154.90から155.38まで、ユーロドルは1.1750から1.1776までとなっている。いずれも比較的狭いレンジに落ち着いている。このあとのロンドン市場では、一連の英欧PMI速報値などが発表される。 USD/JPY155.