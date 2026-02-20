リンクをコピーする

※前回値が修正されました。 小売売上高（1月）16:00 結果1.8% 予想N/A前回0.4%（前月比) 結果4.5% 予想N/A前回1.9%（2.5%から修正）（前年比) 結果2.0% 予想N/A前回0.3%（除自動車燃料・前月比) 結果5.5% 予想N/A前回2.5%（3.1%から修正）（除自動車燃料・前年比)