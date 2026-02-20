大井競馬所属の的場直之調教師（４８）は２月２０日、大井競馬２Ｒに管理するノンフィクションを出走させ１着。２０１２年１月の初出走以来、３６７３戦目で地方競馬通算６００勝を達成した。的場直之調教師「いい馬を預けていただいているオーナー、応援していただいているファン、関係者の皆様に感謝したいです。これからも一戦一戦を大事に、一頭一頭を大切に、努力していきたいです」