横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が２０日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアを改めて祝福し、「ぜひマリノスの試合に来て欲しいです」とラブコールを送った。木原とは中京大中京高で３年間クラスメートで、木原のことを「リュウちゃん」と呼ぶなど、競技の垣根を越えて親交があった。金メダル獲得後にコメントを寄せていたが、この日の練習後に改めて「日本国民のみんなが歓喜