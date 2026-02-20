煮物や鍋料理、サラダ、炒め物などさまざまな料理に欠かせない大根。今回は、そんな大根の新たな食べ方として意外な味つけで楽しめる副菜をご紹介します。 ▼ 濃厚なクリームチーズが大根と合う せん切りにした大根を塩もみして水けをきり、クリームチーズやマヨネーズであえるだけ。マヨネーズサラダはよくありますが、クリームチーズを入れるのがポイント。チーズの濃厚さがさっぱりとした大根とマッチして、つい食べ進めたく