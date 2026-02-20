巨人ＯＢの清水隆行氏（野球評論家）が２０日、巨人の沖縄春季キャンプでトークショーを行った。この日は昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督の誕生日で、生誕９０年。清水氏は１９９６年から２００８年まで巨人に在籍しており、長嶋さんの第２次政権中の９６〜０１年の６年間ミスターの下でプレーした。自身の入団時の指揮官について「まず最初はオーラですよね。すごく大きく見えましたし、周りが明るく見えま