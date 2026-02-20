20日午後1時前、三重県鳥羽市国崎町の沖合で貨物船と遊漁船が衝突しました。遊漁船に乗っていた1人が意識不明のほか、1人の行方がわかっておらず、捜索が続いています。鳥羽海上保安部によりますと、20日午後0時56分ごろ、貨物船の船長から「船と衝突した」と通報がありました。場所は三重県鳥羽市国崎町沖で、衝突したのは全長およそ70メートル、500トンの貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」で、功成丸の船体が真っ二つに割れま