ロッテの西野勇士投手が開幕ローテーション入り、そして地元の富山で開催されるオールスターゲーム出場に意欲を示した。20日は今季初の実戦登板となる21日の楽天戦（金武）に向けて、糸満市の西崎運動公園で調整。ブルペンで重さの違う3種類のボールを使ったり、逆傾斜でのネットスローを行い、軽めの投球練習も行った。34歳のベテラン右腕は「目標ですか？もちろん、開幕ローテというところです」と明言し、「あとは、あまり