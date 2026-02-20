リンクをコピーする

◎経済統計・イベントなど ◇２月２３日 １８：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２２：４５ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言 ※天皇誕生日の祝日で日本市場は休場 ※中国市場が休場 ◇２月２４日 ００：００米・製造業新規受注 １６：４５仏・企業景況感指数 ２３：００米・住宅価格指数 ２３：００米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ※日・閣議 ※米・２年物