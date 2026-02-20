（台北中央社）茂木敏充外相が19日の再任会見で台湾海峡の平和と安定について「極めて重要」だとしたことを受け、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は20日、「歓迎と肯定」を表明した。高市早苗首相は衆院選を受けた18日召集の特別国会で、第105代首相に選出された。同日に第2次内閣が発足し、全閣僚が再任された。茂木外相は19日、就任会見を開き、近隣諸国との課題について、中国との間には「東シナ海や南シナ海における力