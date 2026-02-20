セレッソ大阪は２月20日、GKキム・ジンヒョンとDF鷹啄トラビスの負傷を発表した。J１でここまで423試合に出場し、歴代９位の出場数を誇るキム・ジンヒョンは、トレーニング中に負傷。検査の結果、右足関節靱帯損傷と判明した。今月７日に行なわれたJ１百年構想リーグの開幕戦、ガンバ大阪戦（０−０、PK４−５）はフル出場したが、２節のアビスパ福岡戦（２−０）ではメンバーから外れていた。今季に水戸ホーリーホックから