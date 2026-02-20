サンコーは、上下に2画面を配置した14インチポータブルデイスプレー「Mac／Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニター」に新色ホワイトを2月18日に発売した。2024年12月発売のブラックモデルに続くラインアップ拡充となる。価格は4万5800円。●ケーブル1本で上下2画面をすぐ拡張Mac／Windows両対応 上下2画面拡張ポータブルモニターは、PC作業の効率を高めたいビジネスパーソンから、外出先でのマルチモニター環境を必要