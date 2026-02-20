『Hanako』編集部の公式SNSにて、Snow Manの阿部亮平を起用した『Hanako』4月号（2月27日発売）の表紙ビジュアルが解禁された。 【画像】阿部亮平『Hanako』最新号表紙／過去の表紙ビジュアルまとめ ■阿部亮平、“おこもりスタディ”テーマで『Hanako』6度目の表紙に 2020年9月号以来、通算6度目の登場となる阿部。今回のテーマは「おこもりスタディ」。慌ただしい日常から離れ、じっくりと心ゆくまで本を読むべく