20日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比50ポイント安の3804.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万4799枚だった。この日のTOPIXの現物終値3808.48ポイントに対しては3.98ポイント安。 株探ニュース