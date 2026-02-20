マルマエ [東証Ｐ] が2月20日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年8月期の連結経常利益を従来予想の26億円→30億円(前期は19.3億円)に15.4％上方修正し、増益率が34.3％増→55.0％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 同時に、9-2月期(上期)の連結経常利益も従来予想の11億円→14.3億円に30.0％上方修正した。 業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の28円→38円に大幅増額し、